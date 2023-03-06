Фейєнорд лідирує в турнірній таблиці Ередивізі після 24 турів, випереджаючи Аякс на три очки.

Фейєнорд перед матчем з Шахтарем мало не зганьбився в Ередивізі – красень-гол допоміг дотиснути аутсайдера

"Чи виграє Фейєнорд титул? Я вважаю, так. Це найстабільніший клуб серед усіх учасників чемпіонату. Бейлов вибув, Траунер був відсутній деякий час, команді довелося перебудовуватися в середній лінії. Незважаючи на все це, вона продовжує набирати очки. На користь Фейєнорда говорить і календар, що залишився", – наводить fr12.nl слова Янса, посилаючись на Studio Voetbal.

У четвер, 9 березня, Фейєнорд зіграє на виїзді з Шахтарем у рамках Ліги Європи.