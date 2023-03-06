Фейеноорд лидирует в турнирной таблице Эредивизи после 24 туров, опережая Аякс на три очка.

Фейеноорд перед матчем с Шахтером едва не опозорился в Эредивизи – красавец-гол помог дожать аутсайдера

"Выиграет ли Фейеноорд титул? Я считаю, да. Это самый стабильный клуб среди всех участников чемпионата. Бейлов выбыл, Траунер отсутствовал какое-то время, команде пришлось перестраиваться в средней линии. Несмотря на всё это, она продолжает набирать очки. В пользу Фейеноорда говорит и оставшийся календарь", – приводит fr12.nl слова Янса, ссылаясь на Studio Voetbal.

В четверг, 9 марта, Фейеноорд сыграет на выезде с Шахтёром в рамках Лиги Европы.