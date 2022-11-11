Зірка збірної Сенегалу Садьйо Мане продовжує заліковувати травму, що може завадити йому взяти участь бодай в одному матчі ЧС-2022.

Мане залишиться у Мюнхені протягом наступних днів, де буде проходити лікування. Наступне медичне обстеження заплановане через 10 днів, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Відзначається, що участь Садьйо на Мундіалі є малоймовірним, але поки не виключається. Також повідомляють, що Мане дуже професіонально ставиться до цієї ситуації, не намагаючись прискорити реабілітацію.

Нагадаємо, що вінгер Баварії травмувався у поєдинку з Вердером, через що його участь на ЧС-2022 опинилась під загрозою. Точні терміни відновлення досі невідомі.

Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар і Еквадор.

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