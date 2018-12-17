Тренер Олімпіакоса Мартінш: Очікую 2 рівних матчі з Динамо

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш поділився очікуваннями від матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

"У нас є реальні шанси на вихід. Хоча ми зіткнемося з сильною командою, в якій багато хороших гравців. Там виступають гравці збірної України з великим міжнародним досвідом. Я очікую два рівних і важких матчі. Далі пройде команда, яка виявиться більш ефективною і уважною до нюансів. Ми повинні повинні дуже розумно підійти до майбутніх поєдинків. Шанси у нас є.

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Набагато краще грати першу гру на виїзді і другу вдома. Особливо, якщо врахувати, що наш стадіон – це велика сила. Вболівальники завжди з нами, вони нас добре підтримують. На жаль, в цьому протистоянні все навпаки. Проте, ми впевнені що в домашньому матчі стадіон нам допоможе. У нас хороші шанси пройти цей етап. Ми лише повинні бути дуже розумними і обережними", – цитує Мартінша Команда 1.

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