"Ці хлопці настільки мене хотіли, що приїхали в мій магазин одягу спеціально за мною. Я на той час набрав трохи зайвої ваги і сказав їм: "Я не збираюся переходити до вас. Краще не треба". Але вони поверталися п'ять разів. Нарешті, я підписав з ними цей договір.

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То був хороший життєвий досвід. Владикавказ – далеко не ідеальне місто, дуже розбите. Навіть якщо туди вкласти купу грошей, то навряд чи щось би вийшло. Я не міг знайти нормального перукаря – зрештою, пішов до жіночого майстра. Повірте, це важко назвати хорошим.

Горілка? Ми теж пили іноді. Горілка була просто основним продуктом. Навіть в автобусі гравців була горілка. Це Росія", – цитує Дренте Rijnmond.

Нагадаємо, нідерландець, який засяяв у складі Фейєнорда, свого часу вважався великим талантом. У 2007 році Реал придбав його за 14 млн євро, але Дренте провалився в Мадриді. Далі був Евертон, Шеффілд Венсдей та низка інших клубів з різних чемпіонатів. З 2016 по 2018 року Ройстон брав паузу в кар'єрі, після чого безуспішно намагався закріпитися в нижчих лігах Нідерландів. Зараз числиться гравцем Козаккен Бойз.

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