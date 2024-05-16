Екс-наставник Црвени Звезди, Сампдорії та Ференцвароша Деян Станковіч спокусився великими грошима і погодився на роботу в країні-ізгої. Як інформує офіційний сайт московського Спартака, серб погодився очолити "червоно-білих".

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Минулого сезону Станковіч вилетів разом із Сампдорією із Серії А, цього сезону він привів Ференцварош до перемоги в чемпіонаті Угорщини.

Будучи гравцем, Станковіч зробив собі ім'я в Лаціо та Інтері. Він шість разів вигравав чемпіонат Італії, один раз – Кубок кубків і Лігу чемпіонів, а також Клубний чемпіонат світу. Також Деян неодноразово вигравав Кубок і Суперкубок Італії. Він вважається одним із найкращих півзахисників Серії А свого покоління.