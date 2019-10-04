Тренер Лугано пояснив, чого не вистачило його команді для перемоги над Динамо

Головний тренер Лугано Фабіо Челестіні відповів на запитання журналістів після нічиєї з Динамо (0:0) в другому турі групового етапу Ліги Європи.

"Я задоволений тим, що показала команда на полі: фізичною та технічною підготовкою. Гордий за своїх футболістів. Можна навіть сказати, що нам трішки не вистачило Фортуни – було дві поперечки. Гідний матч рівня Ліги Європи, дуже достойна гра.

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Цей матч не допоможе переламати погану серію Лугано. Для цього потрібна перемога. Однак нинішня гра показала, що ми на правильному шляху, не завжди суперників рятуватиме каркас воріт. Я трішки засмучений, що мої хлопці сильно працюють на тренуваннях, а результат не відповідає докладеним зусиллям.

Обрали 4-3-3, бо не хотіли сідати глибоко в оборону з такою сильною командою як Динамо. Нам вдавалося перелаштовувати стиль по ходу гри, переходили на верхові м’ячі, на тиск у центрі поля. Підопічні добре виконали мої вимоги.

У нас дуже збалансована група – у кожної команди є шанс, щоб вийти з неї. Зокрема, в Лугано, хоча після жеребкування всі були розчаровані високим рівнем суперників. Лугано може вийти у плей-офф, але потрібно почати забивати.

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Чи вплине матч з Динамо на моє майбутнє в клубі? Я не думаю про своє майбутнє, я думаю про те, як організувати команду та покращити результати. Сподіваюся, цей поєдинок допоможе нам зібратися та почати перемагати", – заявив Челестіні на післяматчевій прес-конференції.