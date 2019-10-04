Тренер Лугано объяснил, чего не хватило его команде для победы над Динамо

Главный тренер Лугано Фабио Челестини ответил на вопросы журналистов после ничьей с Динамо (0:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Я доволен тем, что показала команда на поле: физической и технической подготовкой. Гордый за своих футболистов. Можно даже сказать, что нам немного не хватило удачи – было две перекладины. Достойный матч уровня Лиги Европы, очень достойная игра.

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Этот матч не поможет переломить плохую серию Лугано. Для этого нужна победа. Однако нынешняя игра показала, что мы на правильном пути, не всегда соперников будет спасать каркас ворот. Я немного расстроен, что мои ребята усердно работают на тренировках, а результат не соответствует приложенным усилиям.

Выбрали 4-3-3, потому что не хотели садиться глубоко в оборону с такой сильной командой как Динамо. Нам удавалось перестраивать стиль по ходу игры, переходили на верховые мячи, на давление в центре поля. Подопечные хорошо выполнили мои требования.

У нас очень сбалансированная группа – у каждой команды есть шанс, чтобы выйти из нее. В частности, у Лугано, хотя после жеребьевки все были разочарованы высоким уровнем соперников. Лугано может выйти в плей-офф, но нужно начать забивать.

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Повлияет ли матч с Динамо на мое будущее в клубе? Я не думаю о своем будущем, я думаю о том, как организовать команду и улучшить результаты. Надеюсь, этот поединок поможет нам собраться и начать побеждать", – заявил Челестини на послематчевой пресс-конференции.