Тренер Інгульця Лавриненко: Після перемоги над СК Дніпро-1 отримали преміальні від президента

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився враженнями від перемоги над СК Дніпро-1 в 1/8 фіналу Кубка України.

"Хочу привітати усіх наших вболівальників, які за нас сьогодні переживали і підтримували. Хочу привітати всю команду футболістів і керівництво клубу з цією перемогою. Кубкові ігри вони завжди дуже складні і емоційні, тим більш, що з СК Дніпро-1 у нас завжди поєдинки вдаються яскравими і емоційними. І сьогодні гра була обопільно гострою, було багато боротьби і бажання.

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І перший, і другий тайм були рівними, і тут хто після перерви забив першим, той і досяг перемоги, оскільки ціна помилки була дуже високою. Слава Богу, що нам вдалося забити другий гол і після цього ми довели гру до логічного завершення.

Сьогодні на полі була команда. В цьому і була сьогодні наша сила, що на полі був єдиний колектив, кожен бився один за одного, а вся команда за емблему клуба, тому і вдача була на нашому боці.

Президент завжди нас максимально мотивує, і одразу після матчу ми отримали преміальні. Думаю, це завжди приємно", – цитує Лавриненка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Інгулець переміг з рахунком 2:1 і вийшов в 1/4 фіналу Кубка України.

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