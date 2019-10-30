Тренер Ингульца Лавриненко: После победы над СК Днепр-1 получили премиальные от президента

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от победы над СК Днепр-1 в 1/8 финала Кубка Украины.

"Хочу поздравить всех наших болельщиков, которые за нас сегодня переживали и поддерживали. Хочу поздравить всю команду футболистов и руководство клуба с этой победой. Кубковы игры всегда очень сложные и эмоциональные, тем более, что с СК Днепр-1 у нас всегда поединки бывают яркими и эмоциональными. И сегодня игра была обоюдно острой, было много борьбы и желания.

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И первый, и второй тайм были равными, и здесь кто после перерыва забил бы первым, тот и добился бы победы, поскольку цена ошибки была очень высокой. Слава Богу, что нам удалось забить второй гол и после этого мы довели игру до логического завершения.

Сегодня на поле была команда. В этом и была сегодня наша сила, на поле был единый коллектив, каждый бился друг за друга, а вся команда за эмблему клуба, поэтому и удача была на нашей стороне.

Президент всегда нас мотивирует, и сразу после матча мы получили премиальные. Думаю, это всегда приятно", – цитирует Лавриненко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Ингулец победил со счетом 2:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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