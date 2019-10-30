toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - АТАЛАНТА

Тренер Ингульца Лавриненко: После победы над СК Днепр-1 получили премиальные от президента

21:41 115 Читати українською
Тренер Ингульца Лавриненко: После победы над СК Днепр-1 получили премиальные от президента
Сергей Лавриненко / ФК Ингулец

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от победы над СК Днепр-1 в 1/8 финала Кубка Украины.

 

"Хочу поздравить всех наших болельщиков, которые за нас сегодня переживали и поддерживали. Хочу поздравить всю команду футболистов и руководство клуба с этой победой. Кубковы игры всегда очень сложные и эмоциональные, тем более, что с СК Днепр-1 у нас всегда поединки бывают яркими и эмоциональными. И сегодня игра была обоюдно острой, было много борьбы и желания.

Динамо – Шахтер: Попов разбил лицо Исмаили – жуткое видео инцидента

И первый, и второй тайм были равными, и здесь кто после перерыва забил бы первым, тот и добился бы победы, поскольку цена ошибки была очень высокой. Слава Богу, что нам удалось забить второй гол и после этого мы довели игру до логического завершения.

Сегодня на поле была команда. В этом и была сегодня наша сила, на поле был единый коллектив, каждый бился друг за друга, а вся команда за эмблему клуба, поэтому и удача была на нашей стороне.

Президент всегда нас мотивирует, и сразу после матча мы получили премиальные. Думаю, это всегда приятно", – цитирует Лавриненко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Ингулец победил со счетом 2:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала

blog_ava
Динамо дожало Шахтер в овертайме Кубка Украины – гол чемпиона мира вывел в четвертьфинал
22:06
2228
Теги
Кубок Украины Ингулец - СК Днепр-1 Ингулец Ингулец -- ---------- Сергей Лавриненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
    Італія — 21:5999 Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
20
час
:
36
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук