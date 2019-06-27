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Тренер Генка прагне зберегти Маліновського

18:03 527 Читать на русском
Тренер Генка прагне зберегти Маліновського
Руслан Маліновський / УЄФА

Новий наставник Генка Феліс Маззу хоче, щоб хавбек Руслан Маліновський залишився в команді.

"Чудово, коли ви приходите в Генк і можете працювати разом з такими топ-гравцями як Леандро Троссар, Сандер Берге і Руслан Маліновський.

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Для мене було б розчаруванням, якби вони пішли. Троссар і так уже пішов, Але у мене точно буде ще одна розмова з двома іншими гравцями. Я сподіваюся переконати Руслана залишитися в Генку.

З іншого боку, немає сенсу тримати гравця проти його волі. Від гравця, який хоче піти, ви ніколи не отримаєте повну віддачу", – цитує Маззу Het Laatste Nieuws.

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Теги
Генк Генк Трансфери Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Феліс Маззу Феліс Маззу Бельгія
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