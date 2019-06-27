Маліновський погодився перейти в Сампдорію – Валенсія увімкнулась у боротьбу за українця

Півзахисник Генка Руслан Маліновський погодився на перехід у генуезьку Сампдорію. Також до нього проявляє інтерес Валенсія.

Один з лідерів атак збірної України Руслан Маліновський та його агент Сергій Серебренніков дали згоду на перехід у Сампдорію, повідомляє Gazzetta Sampdoriana.

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Генуезці хочуть орендувати українця на рік з правом обов'язкового викупу, але Генк наполягає на повноцінному трансфері.

Спочатку бельгійці обговорять перехід з Аталантою, а вже потім – із Сампдорією. Їх називають головними претендентами, тоді як інтерес до хавбека збірної України також проявляє і Валенсія.

В сезоні 2018/19 Маліновський зіграв за Генк 51 матч в усіх турнірах, забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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