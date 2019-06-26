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Брайтон здійснив трансфер зіркового партнера Маліновського

26 червня 23:36 345 Читать на русском
Брайтон здійснив трансфер зіркового партнера Маліновського
Леандро Троссар / Фото офіційного сайту Брайтона

"Чайки" підписали одного з кращих форвардів бельгійського чемпіонату.

Брайтон підтвердив прихід Леандро Троссара на своєму офіційному сайті.

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За свого лідера Генк отримав 15 мільйонів фунтів. Раніше преса писала, що 24-річний нападник стане найдорожчим новачком в історії сімнадцятої команди АПЛ, однак першість і надалі утримує 17-мільйонний Аліреза Джаханбахш.

Троссар в минулому сезоні провів за Генк 47 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 11 результативних передач.

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Теги
Англія Трансфери Генк Генк Брайтон Брайтон Леандро Троссар Леандро Троссар
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