Брайтон здійснив трансфер зіркового партнера Маліновського

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За свого лідера Генк отримав 15 мільйонів фунтів. Раніше преса писала, що 24-річний нападник стане найдорожчим новачком в історії сімнадцятої команди АПЛ, однак першість і надалі утримує 17-мільйонний Аліреза Джаханбахш.

Троссар в минулому сезоні провів за Генк 47 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 11 результативних передач.

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