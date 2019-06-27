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Тренер Генка стремится убедить Малиновского остаться

18:03 13 Читати українською
Тренер Генка стремится убедить Малиновского остаться
Руслан Малиновский / УЕФА

Новый наставник Генка Фелис Маззу хочет, чтобы хавбек Руслан Малиновский остался в команде.

"Замечательно, когда вы приходите в Генк и можете работать вместе с такими топ-игроками как Леандро Троссард, Сандер Берге и Руслан Малиновский.

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Для меня было бы разочарованием, если бы они ушли. Троссар и так уже ушел, но у меня определенно будет еще один разговор с двумя другими игроками. Я надеюсь убедить Руслана остаться в Генке.

С другой стороны, нет смысла держать игрока против его воли в Генке. От игрока, который хочет уйти, вы никогда не получите полную отдачу", – цитирует Маззу Het Laatste Nieuws.

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Фелис Маззу Фелис Маззу Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Трансферы Украинцы за рубежом
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