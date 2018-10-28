Тренер Генка Клеман розповів про труднощі Маліновського в Бельгії та перспективи українця в топ-клубі

Головний тренер Генка Філліп Клеман зізнався, що для нього не стане несподіванкою перехід українця Руслана Маліновського в один із європейських суперклубів.

"Маліновський хороший хлопець і чудовий футболіст. Бувають моменти, коли його просто потрібно пригальмувати через те, що він часом надто високо піднімає для себе планку. Він занадто вимогливо ставиться до самого себе, близько до серця приймає будь-які, навіть найдрібніші свої невдачі.

Маліновський розповів, чому влітку не перейшов у інший клуб

У своїх перших матчах за Генк він, бувало, так засмучувався через звичайний промах при пробитті штрафного, що потім протягом декількох хвилин просто не міг знайти собі місця на полі, і це створювало нам великі проблеми.

Крім того, він спочатку частенько піддавався на провокації суперника, був надто емоційним. Ми з ним потім багато розмовляли, переглядали відео, і тепер ви самі бачите результат.

Сьогодні Руслан не тільки максимально адаптувався в колективі, а й став одним з його лідерів. Він нарешті відчуває себе в своїй тарілці і тому грає вільно, грамотно, розкуто, дозволяючи максимально розкритися всім своїм здібностям.

Шелаєв: Маліновський виграв конкуренцію у Зінченка в збірній України

Якщо вже в наступному сезоні хтось із мого найкращого тріо, Маліновський, Бергу або Посуело, раптом опиняться в одному з європейських суперклубів, що цілком логічно і реально, то в цьому частково буде і моя заслуга. Рано чи пізно, але це станеться, такі вже закони футбольного життя. І хоч мені сумно буде розлучатися з цими хлопцями, я вже сьогодні потихеньку готую їм заміну", – сказав Клеман в інтерв'ю Sport Magazine.