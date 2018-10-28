Маліновський розповів, чому влітку не перейшов у інший клуб

Хавбек Генка Руслан Маліновський вважає, що клуб влітку не відпустив би його у іншу команду.

"Головна мета чемпіонату Бельгії – продавати футболістів. Приклади НДіді та Байлі це доводять. Люди пішли в топ-чемпіонати і відразу там заграли. У цьому сезоні клуб, можна сказати, переступив через себе і зберіг команду. Тому що в цьому сезоні клуб розраховує на чемпіонство, кубок і якомога далі пройти в Лізі Європи.

Маліновський відзначився класним асистом за Генк в матчі Ліги Європи

Влітку у мене були пропозиції, клуб не захотів мене відпускати, вони розраховують на мене. Не думаю, що вони б відпустили мене, якби я сказав, що хочу піти.

Шелаєв: Маліновський виграв конкуренцію у Зінченка в збірній України

Пропозиції були від Сельти і ще пари клубів. Вони зробили пропозиції, але більше не робили", – цитує Руслана Маліновського сайт телеканалів "Футбол 1/2".