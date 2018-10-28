Шелаєв: Маліновський виграв конкуренцію у Зінченка в збірній України

Екс-гравець збірної України Олег Шелаєв поділився думками про гравців національної команди.

"Поки можна тільки здогадуватися, як наша команда виступить у наступному турнірі Ліги націй серед найавторитетніших збірних Старого світу. Адже там багато буде залежати ще і від жереба. Буде нелегко, але дуже цікаво. Але найголовніше, що в такій компанії збірна України буде рости.

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Думаю, Роман Яремчук підтвердив видані йому аванси. Незважаючи на те, що він поки не відзначається результативністю, в плані командних дій, цей нападник заслужив повагу.

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Маліновський в якійсь мірі виграв конкуренцію у Зінченка, який претендував на роль одного з лідерів збірної. І ще я б відзначив Матвієнка. У нас в команді, безумовно, є лідери, але ці хлопці, яких я назвав, просто скористалися своїм шансом", – цитує Шелаєва Команда №1.