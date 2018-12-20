Тренер Динамо U-19 Костюк може очолити збірну України U-21

Тренер Динамо U-19 Ігор Костюк претендує на посаду наставника молодіжної збірної України U-21.

У збірної України U-21 з'явився ще один кандидат на посаду головного тренера після звільнення Олександра Головка. За інформацією Sport Arena, новим наставником може стати тренер Динамо U-19 Ігор Костюк.

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Під його керівництвом кияни дійшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де зіграють з туринським Ювентусом.

Раніше повідомлялось, що молодіжну збірну України може очолити асистент В'ячеслава Шевчука в Олімпіку Руслан Ротань.