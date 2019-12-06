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Тренер Брайтона прокоментував сенсаційну перемогу над Арсеналом

08:51 263 Читать на русском
Тренер Брайтона прокоментував сенсаційну перемогу над Арсеналом
Грем Поттер / Getty Images

Керманич Брайтона Грем Поттер оцінив виступ своїх підопічних у матчі 15 туру АПЛ проти Арсенала (2:1).

50’ Александр Ляказетт
 
Адам Вебстер 36’
Ніл Мопей 80’
36’ Адам Вебстер
50’ Александр Ляказетт
80’ Ніл Мопей

"Я в захваті, це чудове відчуття. До цього ми провели три важкі ігри, в яких не отримали жодного очка.

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм ми справді провели добре, вдало тиснули і захищалися. Ми тримали м'яч і намагалися щось створити. Ви повинні відповідати, коли граєте в таких умовах. Ми попрацювали, я дуже задоволений. Це приємний момент для нас, він дає нам трохи віри. Це була гарна гра для нас, не ідеальна, але ми проявили справжню мужність та віру", – цитує Поттера ВВС.

Несподівана перемога над лондонцями дозволила Брайтону дещо покращити своє становище в таблиці АПЛ – "чайки" перемістилися з 16-ї сходинки на 13-у.

Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер

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Теги
Англія Арсенал - Брайтон Брайтон Брайтон Грем Поттер Грем Поттер
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