Тренер Брайтона прокоментував сенсаційну перемогу над Арсеналом

Керманич Брайтона Грем Поттер оцінив виступ своїх підопічних у матчі 15 туру АПЛ проти Арсенала (2:1).

"Я в захваті, це чудове відчуття. До цього ми провели три важкі ігри, в яких не отримали жодного очка.

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм ми справді провели добре, вдало тиснули і захищалися. Ми тримали м'яч і намагалися щось створити. Ви повинні відповідати, коли граєте в таких умовах. Ми попрацювали, я дуже задоволений. Це приємний момент для нас, він дає нам трохи віри. Це була гарна гра для нас, не ідеальна, але ми проявили справжню мужність та віру", – цитує Поттера ВВС.

Несподівана перемога над лондонцями дозволила Брайтону дещо покращити своє становище в таблиці АПЛ – "чайки" перемістилися з 16-ї сходинки на 13-у.

Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер