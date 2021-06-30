Оборонець шведів Маркус Даніельссон жахнувся від перегляду повтору зі своєю участю і після матчу поспілкувався з українським форвардом.

"Я бачив повтор епізоду на фото, і це виглядає зовсім не добре. Його коліно зігнулося в іншу сторону.

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Судді використовували VAR і прийшли до висновку, що там була червона картка. Ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим.

У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їхній капітан перекладав – все виглядало так, ніби Бєсєдін прийняв мої вибачення", – цитує Даніельссона Aftonbladet.

Нагадаємо, Бєсєдін встиг провести на полі лише 10 хвилин. Після грубої гри захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку той отримав спочатку жовту, а після перегляду VAR пряму червону картку, українець змушений був покинути поле за допомогою лікарів. Сьогодні вранці чартер з Артемом прибув до Києва, де гравець пройде ретельний медогляд.

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