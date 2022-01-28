Адама приїхав до Барселони, аби пройти медогляд у розташуванні "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона домовилась про повернення Адами Траоре на "вигідних умовах"

Гравець коротко відповів на питання щодо свого повернення в Барселону: "Я дуже щасливий". Перехід Траоре до каталонців (хоч і на правах оренди) стане чітким сигналом для Усмана Дембеле, що на нього більше не розраховують у клубі та очікують, що він знайде новий клуб до понеділка.

Додамо, що у поточному сезоні Адама провів 23 матчі і відзначився одним голом. Його контракт з Вулвз завершується влітку 2023 року, а підписувати новий він не хотів.

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