Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре еще на шаг приблизился к возвращению в Барселону.

Адама приехал в Барселону, чтобы пройти медосмотр в расположении "блаугранас", сообщает Mundo Deportivo.

Барселона договорилась о возвращении Адамы Траоре на "выгодных условиях"

Игрок коротко ответил на вопрос о своем возвращении в Барселону: "Я очень счастлив". Переход Траоре к каталонцам (хоть и на правах аренды) станет четким сигналом для Усмана Дембеле, что на него больше не рассчитывают в клубе и ожидают, что он найдет новый клуб до понедельника.

Добавим, что в текущем сезоне Адама провел 23 матча и отличился одним голом. Его контракт с Вулвз завершается летом 2023 года, а подписывать новый он не хотел.

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