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"Фігу був зрадником, а Перес зробив брудний вчинок": екс-президент Барселони – про скандальний перехід португальця

07:30 372 Читать на русском
"Фігу був зрадником, а Перес зробив брудний вчинок": екс-президент Барселони – про скандальний перехід португальця
Луїш Фігу / Фото з відкритих джерел

Колишній президент Барселони Жоан Гаспар пригадав історію з трансфером Луїша Фігу в Реал.

"Фігу став зрадником. В ту ж ніч, коли я був обраний президентом Барселони, Фігу подзвонив мені і сказав, що у нього є два квитки – один в Мадрид, інший в Барселону.

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Він сказав, що агент підписав контракт з Реалом. Якщо Фігу не підпише його, то повинен буде заплатити близько 3 млн євро. Він сказав, що не підведе агента, але якщо Барселона заплатить ці гроші, то він залишиться. Я сказав, що ми заплатимо цю суму. Фігу попросив взяти документ з банківськими гарантіями, але була ніч, і мені не вдалося цього зробити. Я дав йому гарантію, що ми візьмемо на себе зобов'язання, але він перейшов у Реал. Це був брудний і підступний вчинок мого хорошого друга Флорентіно Переса", – наводить слова Гаспара видання Sport.es.

Нагадаємо, Фігу перейшов з Барселони в Реал у 2000 році за 37 млн євро. У футболці "вершкових" він зіграв 239 матчів і забив 57 м'ячів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес Луїш Фігу Жоан Гаспар
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