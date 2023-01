"Благодійний збір на допомогу постраждалим у Броварській трагедії (картка Монобанк – 5375 4114 1002 1971). For residents of other countries (thanks to Iban) – UA203808050000000262015403983.

Друзі, сьогодні в Броварах сталася страшна трагедія – впав гвинтокрил на дитячий садок (з яким пов’язане моє дитинство), внаслідок чого загинуло і постраждало багато людей, серед них діти...

Журналіст сайту Футбол 24 захищає Україну на фронті – він і його побратими потребують авто

Місяць тому на чемпіонаті світу з футболу в Катарі мені вдалося підписати футболку збірної України у легендарного французького футболіста Біксанта Лізаразю — чемпіона світу-1998 та чемпіона Європи-2000.

Ви можете допомогти родинам постраждалих у трагедії і отримати цю футболку. Для участі необхідно переказати 100 гривень (при бажанні можете більше) на карту Monobank Пригорницького Валерія — 5375 4114 1002 1971. Щоб передати необхідні кошти якомога скоріше, давайте зробимо це до 20 січня. Ми розіграємо цю футболку шляхом рандомайзера серед тих, хто допоміг будь-якою сумою", – написав Пригорницький у Facebook.

"До Шевченка діти залазили на руки, він пожертвував понад 400 тисяч": Зінченко, Лужний, Довбик і Ко з Трибуною Героїв