Трагедія імені Саїсса у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон
Манчестер Юнайтед дотиснув Вулверхемптон (1:0) у матчі 16 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
Команди обмінялися гострими моментами у першому таймі. Центрбек "вовків" Ромен Саїсс двічі гостро пробивав після стандартів – відбивала поперечина, а потім Де Хеа. У МЮ найкращу нагоду змарнував Бруну, який з кількох метрів поцілив точно в ноги Патрісіу.
Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах вирвав перемогу у Вулверхемптона і піднявся на друге місце АПЛ
Схожа картина була по перерві, і все котилося до нульової нічиєї. Розв'язка сталася на 90+3 хвилині. Рашфорд змістився з флангу і пробив без особливих надій на успіх. Втім, на шляху м'яча опинився бідака Саїсс, який не залишив шансів Патрісіу і остаточно закріпився у ролі антигероя матчу.