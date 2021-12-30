Команди обмінялися гострими моментами у першому таймі. Центрбек "вовків" Ромен Саїсс двічі гостро пробивав після стандартів – відбивала поперечина, а потім Де Хеа. У МЮ найкращу нагоду змарнував Бруну, який з кількох метрів поцілив точно в ноги Патрісіу.

Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах вирвав перемогу у Вулверхемптона і піднявся на друге місце АПЛ

Схожа картина була по перерві, і все котилося до нульової нічиєї. Розв'язка сталася на 90+3 хвилині. Рашфорд змістився з флангу і пробив без особливих надій на успіх. Втім, на шляху м'яча опинився бідака Саїсс, який не залишив шансів Патрісіу і остаточно закріпився у ролі антигероя матчу.