Команды обменялись острыми моментами в первом тайме. Центрбек "волков" Ромен Саисс дважды остро пробивал после стандартов – отражала перекладина, а затем Де Хеа. У МЮ лучшую возможность упустил Бруну, который с нескольких метров попал точно в ноги Патрисиу.

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Похожая картина была после перерыва, и все катилось к нулевой ничьей. Развязка произошла на 90+3 минуте. Рашфорд сместился с фланга и пробил без особых надежд на успех. Впрочем, на пути мяча оказался бедолага Саисс, который не оставил шансов Патрисиу и окончательно закрепился в роли антигероя матча.