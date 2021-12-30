Трагедия имени Саисса в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед дожал Вулверхэмптон (1:0) в матче 16 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Команды обменялись острыми моментами в первом тайме. Центрбек "волков" Ромен Саисс дважды остро пробивал после стандартов – отражала перекладина, а затем Де Хеа. У МЮ лучшую возможность упустил Бруну, который с нескольких метров попал точно в ноги Патрисиу.
Манчестер Юнайтед на последних минутах вырвал победу у Вулверхэмптона и поднялся на второе место АПЛ
Похожая картина была после перерыва, и все катилось к нулевой ничьей. Развязка произошла на 90+3 минуте. Рашфорд сместился с фланга и пробил без особых надежд на успех. Впрочем, на пути мяча оказался бедолага Саисс, который не оставил шансов Патрисиу и окончательно закрепился в роли антигероя матча.