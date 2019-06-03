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Товариські матчі: суперник збірної України Люксембург здійснив класний камбек проти Мадагаскару, Франція здолала Болівію

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Товариські матчі: суперник збірної України Люксембург здійснив класний камбек проти Мадагаскару, Франція здолала Болівію
Франція здолала Болівію

Відбулись товариські матчі за участі національних збірних. Франція та Туреччина здолали суперників, а Люксембург вирвав нічию у Мадагаскару.

Товариські матчі

Люксембург – Мадагаскар – 3:3

Голи: Тіль В, 2, Селімович, 90+1, Янс, 90+2 – Воаві, 35, Андріатсіма, 37, Андріа, 62

Франція – Болівія – 2:0

Голи: Лемар, 5, Грізманн, 43

Туреччина – Узбекистан – 2:0

Голи: Челік, 17, 57

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У першому товариському поєдинку суперник збірної України у кваліфікації на Євро-2020 Люксембург приймав Мадагаскар. Європейці програвали 1:3 до кінця поєдинку, але у доданий до другого тайму час зуміли забити двічі та вирвати нічию.

У інших товариських матчах Туреччина без проблем здолала Узбекистан з рахунком 2:0, а збірна Франції завдяки голам Лемара та Грізманна з аналогічним рахунком перемогла Болівію.

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Теги
Люксембург Люксембург Товариські матчі Туреччина Туреччина Франція Франція
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