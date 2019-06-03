Товарищеские матчи: соперник сборной Украины Люксембург совершил камбэк против Мадагаскара, Франция одолела Боливию

Состоялись товарищеские матчи с участием национальных сборных. Франция и Турция одолели соперников, а Люксембург вырвал ничью у Мадагаскара.

Товарищеские матчи

Люксембург – Мадагаскар – 3:3

Голы: Тиль В, 2, Селимович, 90+1, Янс, 90+2 – Воави, 35, Андриатсима, 37, Андриа, 62

Франция – Боливия – 2:0

Голы: Лемар, 5, Гризманн, 43

Турция – Узбекистан – 2:0

Голы: Челик, 17, 57

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В первом товарищеском поединке соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2020 Люксембург принимал Мадагаскар. Европейцы проигрывали 1:3 до конца поединка, но в добавленное ко второму тайму время сумели забить дважды и вырвать ничью.

В других товарищеских матчах Турция без проблем одолела Узбекистан со счетом 2:0, а сборная Франции благодаря голам Лемара и Гризманна с аналогичным счетом победила Боливию.