Тоттенхем здійснює секретні платежі Футбольній асоціації за оренду Вемблі

Тоттенхем може грати на Вемблі до Нового Року через проблеми з відкриттям власного стадіону.

Тоттенхем робить секретні платежі ФА та може затриматись на національному стадіоні Вемблі до кінця 2018 року, повідомляє The Sun.

Тоттенхем не купував гравців через Брексіт

Раніше прес-служба "шпор" повідомила про перенесення матчів АПЛ проти Ліверпуля та Кардіфф Сіті через проблеми з системою безпеки на новому стадіоні, який коштує близько 1 мільярда євро.

Президент клубу Деніел Леві не є впевненим, чи зможе клуб грати свої домашні поєдинки на своїй клубній арені в листопаді. Також повідомляється, що Тоттенхем проведе на Вемблі весь груповий етап Ліги чемпіонів.