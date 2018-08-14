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Тоттенхэм осуществляет секретные платежи Футбольной ассоциации за аренду Уэмбли

09:51 54 Читати українською
Тоттенхэм осуществляет секретные платежи Футбольной ассоциации за аренду Уэмбли
Стадион Уэмбли / ФК Ливерпуль

Тоттенхэм может играть на Уэмбли до Нового Года из-за проблем с открытием собственного стадиона.

Тоттенхэм делает секретные платежи ФА и может задержаться на национальном стадионе Уэмбли до конца 2018 года, сообщает The Sun.

Тоттенхэм не покупал игроков из-за Брексита

Ранее пресс-служба "шпор" сообщила о переносе матчей АПЛ против Ливерпуля и Кардифф Сити из-за проблем с системой безопасности на новом стадионе, который стоит около 1 миллиарда евро.

Президент клуба Дэниэл Леви не уверен, сможет ли клуб играть свои домашние поединки на своей клубной арене в ноябре. Также сообщается, что Тоттенхэм проведет на Уэмбли весь групповой этап Лиги чемпионов.

Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм
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