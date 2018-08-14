Відкриття стадіону Тоттенхема відкладене через проблеми з системою безпеки

Тоттенхем не зможе найближчим часом зіграти на своєму новому домашньому стадіоні через складнощі з системою безпеки.

Відкриття нового стадіону Тоттенхема відкладається. Як повідомляє прес-служба лондонців, на арені виникли проблеми з системою безпеки.

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Клуб мав зіграти перший матч на новому стадіоні проти Ліверпуля 15 вересня, проте змушений перенести поєдинок на Вемблі, на якому грав весь минулий сезон. Також на головній арені Англії відбудеться зустріч з Кардіфф Сіті, яка запланована на 6 жовтня.

Стадіон будується на місті колишньої домівки "шпор" Уайт Харт Лейн, що знаходиться на півночі столиці Великобританії.

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