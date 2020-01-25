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Лемпард назвав мету Челсі на зимове трансферне вікно

00:16 165 Читать на русском
Лемпард назвав мету Челсі на зимове трансферне вікно
Френк Лемпард / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів, яку ланку прагне підсилити в поточне трансферне вікно.

"Ми хочемо придбати нападника або завершувача атак. Останні ігри показали необхідність цього. Ми створюємо по 20 моментів за матч, але не забиваємо.

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Жиру? Все, як і раніше. З нами контактували, але він все ще футболіст Челсі. У нас є вибір. У січні не найідеальніший момент для підписання новачків. Головне зробити правильний вибір, клуб знає, що я думаю з цього приводу", – цитує Лемпарда Goal.

Раніше повідомлялось, що Барселона зацікавлена у послугах Олів'є Жиру через пошкодження зіркового форварда Луїса Суареса.

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