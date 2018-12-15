Тоттенхем вирвав перемогу в Бернлі, Вулверхемптон переграв Борнмут: 17-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 17 туру АПЛ Крістал Пелас здолав Лестер, Ньюкасл розібрався з Хаддерсфілдом, Кардіфф ледь не відігрався у зустрічі з Уотфордом. Рахунки та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Вулверхемптон – Борнмут – 2:0

Голи: Хіменес, 12, Кавалейру, 90+4

Крістал Пелас – Лестер – 1:0

Гол: Мілівоєвіч, 39

Тоттенхем – Бернлі – 1:0

Гол: Еріксен, 90+1

Уотфорд – Кардіфф – 3:2

Голи: Деулофеу, 16, Холебас, 52, Квіна, 68 – Хойлетт, 80, Рід, 83

Хаддерсфілд – Ньюкасл – 0:1

Гол: Рондон, 55

Вулверхемптон переграв Борнмут. Перший гол "вовки" забили на початку гри, коли Хота перехопив м'яч після жахливої передачі когось із захисників, прорвався до штрафного і пасом знайшов вільного Хіменеса на дальній стійці. Борнмут після пропущеного голу захопив м'яч і мав кілька нагод, проте Вулверхемптону вдалось втримати перемогу і в компенсований час ще раз відзначитись, Кавалейру поставив крапку в матчі.

Крістал Пелас мінімально переміг Лестер. Перемогу приніс класний гол Мілівоєвіча ударом з-за меж штрафного наприкінці першого тайму.

Тоттенхем вдома вирвав перемогу в Бернлі. Попри значну перевагу за кількістю ударів (15 проти 4 у Бернлі) лондонцям так і не вдавалось вразити ворота Харта аж до компенсованого часу. Рятівником "шпор" став Еріксен, який відзначився з передачі Кейна.

Кардіфф ледь не здійснив неймовірний камбек у матчі з Уотфордом. В першому таймі Деулофеу відкрив рахунок у матчі, однак Кардіфф ще тримався. А от після перерви валлійці пропустили ще двічі, Холебас подвоїв перевагу з пасу Деулофеу, а Квіна зробив рахунок розгромним. Однак Кардіфф наприкінці матчу ледь не створив диво, Хойлетт на 80 та Рід на 83 хвилинах скоротили розрив до мінімуму.

Ньюкасл у непростому поєдинку обіграв Хаддерсфілд. Єдиний гол у зустрічі на рахунку Рондона, який у падінні замкнув передачу Манкільйо.

Завдяки своїй перемозі Тоттенхем набрав 39 очок і продовжує знаходитись на 3 місці, Бернлі з 12 пунктами лишився на 17 позиції. Вулверхемптон набрав 25 очок і наблизився до Манчестер Юнайтед, Борнмут з 23 пунктами лишився на 10 позиції. Ньюкасл набрав 16 залікових балів і ще більше відірвався від зони вильоту, в якій лишився Хаддесфілд. Уотфорд з 24 пунктами зрівнявся з Евертоном, Кардіфф з 14 очками лишається неподалік від зони вильоту. Крістал Пелас розташувався на 15 місці, а Лестер з 22 пунктами лишився в середині турнірної таблиці.