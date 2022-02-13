Чемпіонат Англії 2021/22, 25-й тур

Бернлі – Ліверпуль – 0:1

Голи: Фабінью, 40

Тоттенхем – Вулверхемптон – 0:2

Голи: Хіменес, 6, Дендонкер, 18

Ньюкасл – Астон Вілла – 1:0

Голи: Тріпп'єр, 35

Лестер – Вест Хем – початок о 18:30

Бернлі після успішного домашнього поєдинку проти Манчестер Юнайтед приймав у рідних стінах Ліверпуль. Мерсисайдцям також було важко на Терф Мур – у першому таймі господарі тікали в контратаки 3-в-1, виходили практично віч-на-віч і змушували Аліссона рятувати "червоних" (особливо небезпечно діяв Ваут Вегхорст). Втім, у гостей теж були круті моменти (Поуп потягнув два класних удари Мане), а на 40-й хвилині вони ще й забили гол. Відзначився Фабінью, який замкнув скидку від Мане після подачі Трента – Поуп парирував удар, але з добиванням не впорався. 0:1!

В другому таймі командам заважав сильний вітер та дрібні паузи (одна з них сталася через здутий м'яч). Бернлі не "поплив", але реальних моментів біля чужих воріт не виникало – а от загострювати біля власних вдавалося. Так, на 80-й хвилині Бен Мі ледь не оформив автогол, невдело вибивши простріл Трента. На 85-й же забити міг Жота, який прийняв передачу від Салаха й пробив метрів з 14-ти, але влучити у площину Діогу не зміг. Ці моменти стали найкращими по перерві.

Нових голів вболівальники на "Терф Мур" так і не побачили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ліверпуля.

Тоттенхем вдома зустрічався з Вулверхемптоном. Лондонці відставали від зони ЛЧ на чотири очки, та ще й програли у двох попередніх матчах – за таких умов навіть нічия була неприпустимою. "Шпори" були фаворитами зустрічі, однак "вулвз" шокували місцеву публіку. На 6-й хвилині Хіменес вивів гостей уперед, пробивши метрів з семи після двох сейвів Льоріса, а на 18-й Дендонкер подвоїв перевагу "вовків" – і знову це було добивання (Поденсе перед голом влучив у стійку). 0:2! Атаку привіз Девіс, який віддав пас точно в ноги Леандеру.

До перерви Вулверхемптон міг і розгром оформити, однак потужні удари Хіменеса та Поденсе з меж штрафного парирував Льоріс. На початку другого тайму Уго ще й відбив постріл Хіменеса з гострого кута, а Аїт-Нурі на 71-й пробивав метрів з 12-ти – м'яч влучив у зовнішній бік сітки. Втім, по перерві моменти з'явилися і у Тоттенхема – Са на 57-й парирував удар Сона з близької відстані, на 65-й Вінкс з рикошетом від Саїсса бахнув у стійку, а Кулусевскі на 78-й з лінії штрафного стріляв повз дальній кут.

Перед фінальним свистком "шпори" могли розмочити рахунок, однак замикання Кейна з меж воротарського заблокував Кілман, а удар головою з шести метрів у виконанні Ромеро з-під поперечки дістав Са. Зрештою, фінальний свисток зафіксував "суху" перемогу Вулверхемптона з рахунком 0:2.

У паралельному матчі Ньюкасл приймав Астон Віллу. В першому таймі "сороки" відчутно переважали суперника у активності, завдавши вдвічі більше ударів, однак реальних моментів виникало небагато. Тим не менш, на 35-й хвилині тиск господарів вилився у взяття воріт: Фрейзера збили прямо перед лінією карного майданчика, арбітр призначив штрафний, а Тріпп'єр прямим ударом (з рикошетом від стінки) прошив Мартінеса – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

На початку другого тайму Астон Вілла перехопила ініціативу, створивши низку небезпечних моментів. На 61-й хвилині бірмінгемці навіть забили гол, однак довгий перегляд відеоповтору завершився скасуванням взяття воріт – офсайд у Воткінса. Поступово Ньюкасл вирівняв хід зустрічі. Зрештою, "сороки" довели її до мінімальної перемоги.

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