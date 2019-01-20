Тоттенхэм на последней минуте вырвал победу над Фулхэмом

Тоттенхэм благодаря голам Деле Алле и Гарри Уинкса добыл тяжелую победу над Фулхэмом в матче 23-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии 2018/2019, 23-й тур

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Льоренте, 17 (аг) – Алли, 52, Винкс, 90 + 4

Фулхэм активно начал первый тайм, имея шанс выйти вперёд уже на 12-й минуте после сольного прохода Бабела, который завершился классным ударом – Льорис уверенно парировал его. Впрочем, уже через пять минут Уго пришлось вытаскивать мяч из сетки собственных ворот после несколько курьёзного автогола Льоренте – при подаче с углового мяч пролетел всех на ближней штанге и просто попал в Фернандо. Тоттенхэм после этого не стал играть сильнее, даже позволив Митровичу забить ещё один гол, но арбитры отменили его из-за офсайда.

Второй тайм "шпоры" начали гораздо сильнее, быстро восстановив равенство на табло. На 51-й минуте Кристиан Эриксен завершил атаку Тоттенхэма подачей, которую ударом головой в левый угол замкнул Деле Алли – 1:1. В дальнейшем давление на ворота Серхио Рико продолжилось, но ничего более острого за серию подач и заблокированных ударов гостям из Северного Лондона создать не удалось. В последние 15 минут игра стала более агрессивной: так, на 78-й плотный удар Брайана с края штрафной парировал Льорис, а на 82-й Льоренте головой замкнул навес из глубины – над перекладиной. Казалось, что матч таки завершится вничью, но на 90+4-й минуте Гарри Винкс точно пробил головой после подачи с фланга, вырвав победу для "шпор".

Таким образом, Тоттенхэм набрал 51 очко, идя на третьем месте в АПЛ. Фулхэм остался с 15 пунктами на предпоследней позиции в турнирной таблице.