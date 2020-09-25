У матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи англійський Тоттенхем не без проблем переграв македонську Шкендію, вирвавши перемогу лише наприкінці матчу (3:1).

Моурінью відзначився благородним вчинком на прес-конференції перед матчем Ліги Європи

Перед початком гри на полі стався кумедний інцидент. Один з голкіперів "шпор" поскаржився Жозе Моурінью на висоту воріт. Португальський фахівець вирішив особисто перевірити цей факт. Виявилось, що вони були нижчими від норми на кілька сантиметрів. Англійці звернулись до делегата УЄФА, аби той зафіксував порушення. Як наслідок, ворота замінили, а підопічні Моурінью пробились до наступного раунду турніру.

Цікаво, що у 1997 році в схожій ситуації опинився московський Спартак: після матчу зі Сьйоном (2:2) швейцарський клуб наполіг на вимірі воріт. УЄФА призначив перегравання, в якому росіяни розгромили суперника 5:1.

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