В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы английский Тоттенхэм не без проблем переиграл македонскую Шкендию, вырвав победу лишь в конце матча (3:1).

Моуринью отметился благородным поступком на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы

Перед началом игры на поле произошел забавный инцидент. Один из голкиперов "шпор" пожаловался Жозе Моуринью на высоту ворот. Португальский специалист решил лично проверить этот факт. Оказалось, что они были ниже нормы на несколько сантиметров. Англичане обратились к делегату УЕФА, чтобы тот зафиксировал нарушения. Как следствие, ворота заменили, а подопечные Моуринью пробились в следующий раунд турнира.

Интересно, что в 1997 году в похожей ситуации оказался московский Спартак: после матча с Сьоном (2:2) швейцарский клуб настоял на измерении ворот. УЕФА назначил переигровку, в котором россияне разгромили соперника 5:1.

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