На передматчевій прес-конференції македонський журналіст Ігор Алєксандровіч не встиг поставити запитання Жозе Моурінью у Zoom через що дуже засмутився, повідомляє SquawkaNews. Однак, коли португалець дізнався про ситуацію, то спеціально повернувся до зали, аби відповісти на питання.

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"Привіт, бос. Це унікальна можливість задати вам два питання і попросити про одну послугу. Я повинен дещо попросити від імені батька. Привіт від нього, він тепер на небесах. Коли він був дуже хворий, він сказав мені, що якщо у мене коли-небудь буде можливість побачити вас, то я повинен попросити про спільну світлину, тому що він завжди говорив мені бути схожим на вас.

Він дуже вас поважав. Якщо ви дозволите мені сфотографуватися з вами, я поставлю фото в рамці на місці його вічного спочинку. Якщо матч пройде добре для вас і вашої команди, ви дозволите мені це зробити?"

Моурінью розчулено відповів: "Велике вам спасибі. Фото не має ніякого відношення до результату. Світлина буде, давайте зробимо це. Якщо ви можете зустрітися з нами перед грою, може, в готелі – буде простіше. Якщо після гри, то після гри. Це не має відношення до результату. Мені дуже приємно сфотографуватися з вами. Моя повага вашого батька за те, що він так добре ставився до мене. Я цього не заслуговую".

Відзначимо, що в підсумку журналіст таки отримав таке бажане фото з ексцентричним португальським наставником.

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