Тоттенхем приймає Борнмут в рамках 20-го туру АПЛ. Шукайте стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч 20-го туру АПЛ 2023/24 Тоттенхем – Борнмут розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також гру покажуть на телеканалі Setanta Sports. Стежити за головними подіями можна в текстовому онлайні на Футбол 24.

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Тоттенхем – Борнмут: стартові склади

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі – Сарр, Бентанкур – Джонсон, Ло Чельсо, Сон – Рішарлісон

Борнмут: Нето – Уаттара, Сміт, Забарний, Сенесі – Кук, Крісті – Сіністерра, Клюйверт, Тавернієр – Соланке