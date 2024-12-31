Тоттенхэм принимает Борнмут в рамках 20-го тура АПЛ. Ищите стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч 20-го тура АПЛ 2023/24 Тоттенхэм – Борнмут начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports (для просмотра необходимо иметь соответствующую подписку). Также игру покажут на телеканале Setanta Sports. Следить за главными событиями можно в текстовом онлайне на Футбол 24.

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Тоттенхэм – Борнмут: стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоджи – Сарр, Бентанкур – Джонсон, Ло Чельсо, Сон – Ришарлисон

Борнмут: Нето – Уаттара, Смит, Забарный, Сенеси – Кук, Кристи – Синистерра, Клюйверт, Таверниер – Соланке