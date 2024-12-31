В рамках 20-го туру АПЛ 2023/24 Фулхем приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 20-го туру АПЛ між Фулхемом і Арсеналом стартує о 16:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко досить несподівано пролетів повз стартовий склад – і навіть у запасі його немає. Українець пропускає поєдинок через проблеми з литковим м'язом.

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Стартові склади

Фулхем:

Арсенал:

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