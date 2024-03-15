Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив список футболістів, викликаних на товариські поєдинки проти Колумбії та Бразилії.

Виклик від головного тренера "Фурії Рохи" отримали два дебютанти. Це 17-річний центральний захисник Барселони Пау Кубарсі та 24-річний центрбек Атлетіка Дані Вівіан. Іспанські ЗМІ відзначають повернення в національну команду Педро Порро з Тоттенхема та Пабло Сарабію з Вулверхемптона.

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Цікаво, що у список не потрапив жоден гравець Жирони. Алейш Гарсія – капітан команди Віктора Циганкова і Артема Довбика – цього разу не отримав виклик. Немає і Кепи Аррісабалаги – конкурента Андрія Луніна у мадридському Реалі.

Товариський матч Іспанія – Колумбія відбудеться 21 березня в Лондоні. Поєдинок Іспанія – Бразилія пройде 26 березня на Сантьяго Бернабеу.

По суті, цей збір матиме вирішальне значення для де ла Фуенте. Наступні матчі збірна Іспанії проведе аж у червні – за кілька днів до початку Євро-2024, яке стартує 14 червня.