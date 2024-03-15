Тотальний ігнор Жирони, юний дебютант з Барселони, без конкурента Луніна – заявка збірної Іспанії на матч з Бразилією
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив список футболістів, викликаних на товариські поєдинки проти Колумбії та Бразилії.
Виклик від головного тренера "Фурії Рохи" отримали два дебютанти. Це 17-річний центральний захисник Барселони Пау Кубарсі та 24-річний центрбек Атлетіка Дані Вівіан. Іспанські ЗМІ відзначають повернення в національну команду Педро Порро з Тоттенхема та Пабло Сарабію з Вулверхемптона.
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Цікаво, що у список не потрапив жоден гравець Жирони. Алейш Гарсія – капітан команди Віктора Циганкова і Артема Довбика – цього разу не отримав виклик. Немає і Кепи Аррісабалаги – конкурента Андрія Луніна у мадридському Реалі.
Товариський матч Іспанія – Колумбія відбудеться 21 березня в Лондоні. Поєдинок Іспанія – Бразилія пройде 26 березня на Сантьяго Бернабеу.
По суті, цей збір матиме вирішальне значення для де ла Фуенте. Наступні матчі збірна Іспанії проведе аж у червні – за кілька днів до початку Євро-2024, яке стартує 14 червня.