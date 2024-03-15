Вызов от главного тренера "Фурии Рохи" получили два дебютанта. Это 17-летний центральный защитник Барселоны Пау Кубарси и 24-летний центрбек Атлетика Дани Вивиан. Испанские СМИ отмечают возвращение в национальную команду Педро Порро из Тоттенхэма и Пабло Сарабию из Вулверхэмптона.

Игрок Реала окончательно определился, за какую сборную будет играть – в 24 года имеет лишь один международный матч

Интересно, что в список не попал ни один игрок Жироны. Алейш Гарсия – капитан команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика – на этот раз не получил вызов. Нет и Кепы Аррисабалаги – конкурента Андрея Лунина в мадридском Реале.

Товарищеский матч Испания – Колумбия состоится 21 марта в Лондоне. Поединок Испания – Бразилия пройдет 26 марта на Сантьяго Бернабеу.

По сути, этот сбор будет иметь решающее значение для де ла Фуэнте. Следующие матчи сборная Испании проведет аж в июне – за несколько дней до начала Евро-2024, которое стартует 14 июня.