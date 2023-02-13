"Коли трапляється щось жахливе, то ти не можеш забрати свої речі та покинути рідних і близьких. Так має бути й у футболі. Ми – футболісти – звикли, що з дому на роботу, тренування, а потім знову додому. Ресторани, увага фанати – це добре, але коли починається війна, то це прекрасне життя зникає, у тебе змінюються цінності.

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Я бачу, що легіонери їдуть. Вони тікають у пошуках такого життя, що й раніше. Це погано. Подивіться на нашого тренера – він приклад для всіх нас. Він показує людям, що таке відсутність страху. 78 років, найдосвідченіший тренер у світі. Він їде до країни, де йде війна, та своїм прикладом показує, що життя продовжується. Я справді не розумію тих легіонерів, що покидають Україну. Коли я дізнався, що Томаш Кендзьора повернувся до України, я став ще більше його поважати.

Паспорт не потрібен, щоб щиро любити її. Я живу в Україні, провів тут багато часу, завів друзів. Я звик ставитися до людей так, як вони ставляться до мене. Якщо Україна зробила мене щасливим, то я її підтримуватиму та любитиму завжди. Хочу наголосити – я тут. Я з вами, я один з вас", – сказав Беніто в інтерв'ю прес-службі Динамо.

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