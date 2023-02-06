"Я плакав, коли почалася війна, та бачив, що відбувається в Україні. Моя дружина весь цей час перебувала у Києві. Чи зможу поїхати до Росії після цього? Ні.

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Мені дзвонив Яя Туре, я сказав, що залишусь тут. Друзі та родичі теж не розуміють, чому я повернувся в Україну і не покинув її через війну. Я з вами! І ми маємо бути разом. Саме час показати Динамо, чого я вартий.

Як можна порівнювати українців та росіян? Ви добрі, усміхнені, позитивні люди. Вони холодні та черстві. Те, що їхні солдати вбивають і ґвалтують мирних жителів, вкотре це доводить", – заявив Беніто в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, нігерієць івуарійського походження перебрався у Динамо з російського Тамбова у 2020 році, але за основну команду киян провів усього 1 матч. З серпня 2022-го Беніто не мав ігрової практики, а тепер вирушив на збори з командою Луческу, де виглядає доволі непогано.

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