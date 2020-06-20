Тлумак зізнався, що Волинь проводила поєдинки під час карантину

Головний тренер Волині Андрій Тлумак розповів про дотримання медичного протоколу його клубом під час карантину.

"Ми дотримувалися всіх рекомендацій тимчасового протоколу. Гравці тренувалися, проходили тестування. Перед кожним тренуванням дезінфікували роздягальні, переодягалися в різний час і тренувалися по групах.

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Зіграли кілька контрольних матчів, проте не говорили про це ЗМІ, адже завжди дотримувалися нейтральної сторони в цьому складному питанні", – поділився Тлумак в інтерв'ю Sportarena.

До слова, Волинь має 38 очок в поточному розіграші Першої ліги, посідаючи другу сходинку в турнірній таблиці.

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