Тлумак признался, что Волынь проводила поединки во время карантина

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак рассказал о соблюдении медицинского протокола его клубом во время карантина.

"Мы придерживались всех рекомендаций временного протокола. Игроки тренировались, проходили тестирование. Перед каждой тренировкой дезинфицировали раздевалки, переодевались в разное время и тренировались по группам.

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Сыграли несколько контрольных матчей, однако не говорили об этом СМИ, ведь всегда придерживались нейтральной стороны в этом сложном вопросе", – поделился Тлумак в интервью Sportarena.

К слову, Волынь имеет 38 очков в текущем розыгрыше Первой лиги, занимая вторую строчку в турнирной таблице.

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