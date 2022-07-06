"Сегодня основная задача нашей команды и страны – победить в войне, чтобы мы выгнали оккупанта. Это самое главное. Что касается футбола, то это выход в Премьер-лигу и дальше, дальше и дальше.

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Мы уже полгода не играем в футбол. Когда были на сборах в Турции, то война, к сожалению, нас там застала. У нас контракты подписаны на 1 год. Мы сели, обсудили. Каждый принимал решение сам. Кто захотел приехать, кто решил расторгнуть контракт и искать свои спортивные силы в других командах.

Момент таков, что любая команда с высокими целями каждый год должна немного обновляться, чтобы заходила свежая кровь, увеличивалась конкуренция. Работаем по классическому графику построения клуба", – рассказал Тлумак в комментарии YouTube-каналу Карпат.

Напомним, по итогам прошлого сезона (который не был доигран из-за начала полномасштабной войны) Карпаты заняли в турнирной таблице группы А Второй лиги первую строчку.

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