Тіте: Гра Неймара на ЧС не є жертвою його здоров'я

Наставник збірної Бразилії Тіте розповів про підготовку команди до матчу проти Коста -Ріки, та окремо виділив зіркового нападника Неймара.

"Ми приїхали сюди з величезним бажанням і налаштовані рішуче. З урахуванням результату першого матчу ми повинні бути краще – і надійніше в обороні, і ефективніше в атаці.

У Неймара був забій щиколотки. Першу гру він зіграв повністю. На основі медичних висновків ми спокійні. Він готовий грати, він відновлюється, будьте спокійні в цьому сенсі.

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Чи грав би Неймар, якби це не був ЧС? Однозначно, так.Це не жертва. Здоров'я і чесність – найважливіші цінності, якими ми жертвувати не будемо", – цитує Тіте видання Sports.ru.

Наступний матч збірна Бразилії проведе 22 червня проти Коста-Ріки, початок о 15:00.