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Тіте: Гра Неймара на ЧС не є жертвою його здоров'я

21 червня 17:59 379 Читать на русском
Тіте: Гра Неймара на ЧС не є жертвою його здоров'я
Тіте і Неймар/ Фото з соцмереж

Наставник збірної Бразилії Тіте розповів про підготовку команди до матчу проти Коста -Ріки, та окремо виділив зіркового нападника Неймара.

"Ми приїхали сюди з величезним бажанням і налаштовані рішуче. З урахуванням результату першого матчу ми повинні бути краще – і надійніше в обороні, і ефективніше в атаці.

У Неймара був забій щиколотки. Першу гру він зіграв повністю. На основі медичних висновків ми спокійні. Він готовий грати, він відновлюється, будьте спокійні в цьому сенсі.

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Чи грав би Неймар, якби це не був ЧС? Однозначно, так.Це не жертва. Здоров'я і чесність – найважливіші цінності, якими ми жертвувати не будемо", – цитує Тіте видання Sports.ru.

Наступний матч збірна Бразилії проведе 22 червня проти Коста-Ріки, початок о 15:00.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія

live 46'
0 : 0
Коста-Ріка
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Коста-Ріка Чемпіонат світу-2018 Неймар Неймар Тіте Тіте
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