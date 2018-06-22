toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Тите: Игра Неймара на ЧМ не является жертвой его здоровья

21 июня 17:59 80 Читати українською
Тите: Игра Неймара на ЧМ не является жертвой его здоровья
Тите и Неймар / Фото из соцсетей

Наставник сборной Бразилии Тит рассказал о подготовке команды к матчу против Коста-Рики, и отдельно выделил звездного нападающего Неймара.

"Мы приехали сюда с огромным желанием и настроены решительно. С учетом результата первого матча мы должны быть лучше – и надежнее в обороне и эффективнее в атаке.

У Неймара был ушиб лодыжки. Первую игру он сыграл полностью. На основе медицинских заключений мы спокойны. Он готов играть, он восстанавливается, будьте спокойны в этом смысле.

ЧМ-2018: 10 главных итогов 1-го тура – провал Неймара и Месси, пиренейский триллер и сенсационная Мексика

Играл бы Неймар, если бы это не был ЧМ? Однозначно, да. Это не жертва. Здоровье и честность – важнейшие ценности, которыми мы жертвовать не будем", – цитирует Тите издание Sports.ru.

Следующий матч сборная Бразилии проведет 22 июня против Коста-Рики, начало в 15:00.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Чемпионат мира-2018 Неймар Неймар Тите Тите
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
41
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук