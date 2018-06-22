Тите: Игра Неймара на ЧМ не является жертвой его здоровья

Наставник сборной Бразилии Тит рассказал о подготовке команды к матчу против Коста-Рики, и отдельно выделил звездного нападающего Неймара.

"Мы приехали сюда с огромным желанием и настроены решительно. С учетом результата первого матча мы должны быть лучше – и надежнее в обороне и эффективнее в атаке.

У Неймара был ушиб лодыжки. Первую игру он сыграл полностью. На основе медицинских заключений мы спокойны. Он готов играть, он восстанавливается, будьте спокойны в этом смысле.

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Играл бы Неймар, если бы это не был ЧМ? Однозначно, да. Это не жертва. Здоровье и честность – важнейшие ценности, которыми мы жертвовать не будем", – цитирует Тите издание Sports.ru.

Следующий матч сборная Бразилии проведет 22 июня против Коста-Рики, начало в 15:00.